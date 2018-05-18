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Власти Забайкалья и Бурятии сообща будут решать проблему смытого рекой моста
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Власти Забайкалья и Бурятии сообща будут решать проблему смытого рекой моста 

Авторадио 1 час назад
Проблему забайкальского села Куанда, полностью лишенного автомобильного сообщения после того, как поднявшейся водой снесло один из самых опасных мостов России на границе Забайкалья и Бурятии, властям субъектов предстоит решать совместно. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона. Витимский мост в Каларском районе Забайкалья, построенный во времена БАМа и признанный одним из самых опасных автомобильных мостов России, смыло ледоходом 12 мая. По информации пресс-службы МЧС региона, мост был закрыт для использования ещё год назад. При этом движение автомобилей по нему продолжалось. Единственная оставшаяся связь с миром у «малой столицы БАМа» — это курсирующий три раза в сутки поезд.
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