Власти Забайкалья и Бурятии сообща будут решать проблему смытого рекой моста 

Проблему забайкальского села Куанда, полностью лишенного автомобильного сообщения после того, как поднявшейся водой снесло один из самых опасных мостов России на границе Забайкалья и Бурятии, властям субъектов предстоит решать совместно. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона. Витимский мост в Каларском районе Забайкалья, построенный во времена БАМа и признанный одним из самых опасных автомобильных мостов России, смыло ледоходом 12 мая. По информации пресс-службы МЧС региона, мост был закрыт для использования ещё год назад. При этом движение автомобилей по нему продолжалось. Единственная оставшаяся связь с миром у «малой столицы БАМа» — это курсирующий три раза в сутки поезд.