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В Ангару попали нефтепродукты из старого трубопровода в иркутском Усолье-Сибирском
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В Ангару попали нефтепродукты из старого трубопровода в иркутском Усолье-Сибирском 

ТАСС 1 час назад
ИРКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Спасатели устраняют в Усольском районе Иркутской области последствия разлива в акваторию реки Ангары нефтесодержащей жидкости из неэксплуатируемого трубопровода, находящегося в земле в 30 м от берега. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, в черте города Усолья-Сибирского было обнаружено нефтяное пятно площадью 300 кв. м.
"На месте работают специалисты службы по охране окружающей среды и химической защиты. Для устранения течи и сбора разлившейся жидкости с поверхности земли задействовано восемь человек и три единицы техники.
Течь локализована путем обрезки трубопровода. Сбор жидкости производится в подготовленный котлован", — говорится в сообщении.
На месте разлива установлено 50 м боновых заграждений, для сбора жидкости доставлено 150 кг сорбента.
В ведомстве заверяют, что угрозы водозаборам, расположенным на Ангаре, нет. «Ближайший водозабор находится ниже по течению реки в городе Свирске. Специалистами Свирского водоканала взяты и исследованы пробы воды, она соответствует нормам», — добавили в пресс-службе.
Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы воды, грунта для выяснения природы жидкости и ее концентрации.
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