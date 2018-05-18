Фан-зона на Театральной площади будет разделена на четыре части

Фан-зону на Театральной площади Ростова-на-Дону во время ЧМ-2018 разделят на четыре части по функционалу. Это следует из документа оргкомитета «Ростов-2018». В первой части будет находиться сцена, где выступят известные федеральные и местные артисты. Ее уже начали монтировать перед стелой.

В верхней части сцены натянут экран, общая площадь которого — 140 кв м. При этом оборудование будет лучших мировых производителей. Во второй части будут находиться помещения для волонтеров, электрогенераторы, места для сбора мусора, столовая для персонала.

Третья часть будет зрительской, войти можно будет с восточной и западной сторон Театральной площади. Также здесь будет работать сувенирный магазин ЧМ-2018, павильон города-организатора и павильоны спонсоров, фудкорт, медицинский пункт.

И, наконец, четвертая часть будет на Фонтанной площади — там гостей и жителей города ждут выставки, посвященные местной культуре и истории, откроется детская спортивная академия.

Всего фан-зона будет работать 25 дней, с 14 июня.