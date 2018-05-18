В Зауралье за поджигателями наблюдают с воздуха 

С начала пожароопасного сезона для того, чтобы найти правонарушителей и пресечь возгорания в каждом районе Курганской области были созданы патрульно-контрольные группы, оснащенные современными средствами и наземной, и воздушной разведки. Одно из них — квадрокоптер. С помощью камеры, установленной на летательном аппарате, можно получать картинку и видео на пульт пожарной охраны или даже телефон. Такая функция очень удобна и уже не раз помогла зафиксировать действующий природный пожар и даже установить нарушителей.
По информации ГУ МЧС России по Курганской области, с начала пожароопасного сезона уже 253 правонарушения по сжиганию сухой травы и мусора. Это на 77 больше, чем в прошлом году. Злостные нарушители живут в Макушинском, Кетовском, Петуховском, Звериноголовском районах и в городе Кургане. Всего в Зауралье работают 36 групп численностью 157 человек.
фото ГУ МЧС России по курганской области.