Нефтяное пятно появилось после выброса на Ангаре в Усольском районе

В Усольском районе Иркутской области устраняют последствия разлива в акваторию реки Ангары нефтесодержащей жидкости из неэксплуатируемого трубопровода, находящегося в земле в 30 метрах от берега. Информация об обнаружении на поверхности реки пятна площадью 300 кв. метров поступила накануне вечером от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы города Усолья-Сибирского

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На месте работают специалисты службы по охране окружающей среды и химической защиты данного населенного пункта. Для устранения течи и сбора разлившейся жидкости с поверхности земли задействовано 8 человек и три единицы техники муниципального унитарного предприятия «Сервисный центр». В настоящий момент течь локализована путем обрезки трубопровода. Сбор жидкости производится в подготовленный котлован. Работают 2 фронтальных погрузчика.

Сотрудниками аварийно-спасательного формирования группы «Ларн» ООО «Пожарной охраны Иркутскэнерго» и Пожарно-спасательной службы Иркутской области установлено 50 метров боновых заграждений в месте разлива, для сбора жидкости использовано 150 килограммов сорбента.

Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы воды, грунта для выяснения природы жидкости и ее концентрации. Угрозы водозаборам города Усолья-Сибирского нет, они находятся на реке Белой. Ближайший водозабор находится ниже по течению реки Ангары в городе Свирске. Специалистами Свирского водоканала взяты и исследованы пробы воды, она соответствует нормам.

Работает оперативно-следственная группа Ангарской межрайонной природоохранной прокуратуры по установлению причин и привлечению к ответственности виновных лиц.

На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Усолья-Сибирского, проведенном сегодня, принято решение по увеличению дамбы и котлована для сбора жидкости и уточнению ее объема в трубопроводе, а также привлечению сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам совместно с представителями Роспотребнадзора для мониторинга акватории реки Ангары и оценки последствий.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

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