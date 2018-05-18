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Нефтяное пятно появилось после выброса на Ангаре в Усольском районе
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Нефтяное пятно появилось после выброса на Ангаре в Усольском районе 

Усолье. Инфо 1 час назад
В Усольском районе Иркутской области устраняют последствия разлива в акваторию реки Ангары нефтесодержащей жидкости из неэксплуатируемого трубопровода, находящегося в земле в 30 метрах от берега. Информация об обнаружении на поверхности реки пятна площадью 300 кв. метров поступила накануне вечером от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы города Усолья-Сибирского.
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На месте работают специалисты службы по охране окружающей среды и химической защиты данного населенного пункта. Для устранения течи и сбора разлившейся жидкости с поверхности земли задействовано 8 человек и три единицы техники муниципального унитарного предприятия «Сервисный центр». В настоящий момент течь локализована путем обрезки трубопровода. Сбор жидкости производится в подготовленный котлован. Работают 2 фронтальных погрузчика.
Сотрудниками аварийно-спасательного формирования группы «Ларн» ООО «Пожарной охраны Иркутскэнерго» и Пожарно-спасательной службы Иркутской области установлено 50 метров боновых заграждений в месте разлива, для сбора жидкости использовано 150 килограммов сорбента.
Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы воды, грунта для выяснения природы жидкости и ее концентрации. Угрозы водозаборам города Усолья-Сибирского нет, они находятся на реке Белой. Ближайший водозабор находится ниже по течению реки Ангары в городе Свирске. Специалистами Свирского водоканала взяты и исследованы пробы воды, она соответствует нормам.
Работает оперативно-следственная группа Ангарской межрайонной природоохранной прокуратуры по установлению причин и привлечению к ответственности виновных лиц.
На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Усолья-Сибирского, проведенном сегодня, принято решение по увеличению дамбы и котлована для сбора жидкости и уточнению ее объема в трубопроводе, а также привлечению сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам совместно с представителями Роспотребнадзора для мониторинга акватории реки Ангары и оценки последствий.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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