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Нефть попала в Ангару: местным жителям советуют запастись водой
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Нефть попала в Ангару: местным жителям советуют запастись водой 

Вести.Ru 1 час назад
В Усольском районе Иркутской области спасатели устраняют последствия разлива в акваторию реки Ангары нефтесодержащей жидкости из неэксплуатируемого трубопровода, передает ТАСС.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в черте города Усолья-Сибирского было обнаружено нефтяное пятно площадью 300 квадратных метров.
Для устранения течи и сбора разлившейся жидкости работают специалисты службы по охране окружающей среды и химической защиты. Всего задействованы восемь человек и три единицы техники.
Установлено 50 метров боновых заграждений, для сбора жидкости доставлено 150 кг сорбента. Жидкость собирают в подготовленный котлован. Как отметили в МЧС, угрозы водозаборам, расположенным на Ангаре, нет.
"Ближайший водозабор находится ниже по течению реки в городе Свирске. Специалистами Свирского водоканала взяты и исследованы пробы воды, она соответствует нормам", — добавили в пресс-службе.
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды, грунта для выяснения природы жидкости и ее концентрации. Жителям иркутского Черемхово рекомендовали запасать воду на случай остановки водозабора из-за нефтяного загрязнения реки.
Крупное нефтяное загрязнение реки Ангары в Иркутской области последний раз фиксировалась в апреле 2012 года. Тогда утечка дизельного топлива из незаконной врезки в трубопровод ФГУ «Комбинат Росрезерва „Прибайкалье“ в Усолье-Сибирском привела к остановке Свирского водозабора, обеспечивающего водой Черемховский район, города Свирск и Черемхово с населением около 100 тысяч человек.
Территория была объявлена зонной экологического бедствия. Тогда в Ангару попало более 300 тонн дизтоплива, река была загрязнена на протяжении 10 км, ущерб превысил 500 миллионов рублей.
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