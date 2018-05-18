Нефть попала в Ангару: местным жителям советуют запастись водой

В Усольском районе Иркутской области спасатели устраняют последствия разлива в акваторию реки Ангары нефтесодержащей жидкости из неэксплуатируемого трубопровода, передает ТАСС

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в черте города Усолья-Сибирского было обнаружено нефтяное пятно площадью 300 квадратных метров.

Для устранения течи и сбора разлившейся жидкости работают специалисты службы по охране окружающей среды и химической защиты. Всего задействованы восемь человек и три единицы техники.

Установлено 50 метров боновых заграждений, для сбора жидкости доставлено 150 кг сорбента. Жидкость собирают в подготовленный котлован. Как отметили в МЧС , угрозы водозаборам, расположенным на Ангаре, нет.

"Ближайший водозабор находится ниже по течению реки в городе Свирске . Специалистами Свирского водоканала взяты и исследованы пробы воды, она соответствует нормам", — добавили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды, грунта для выяснения природы жидкости и ее концентрации. Жителям иркутского Черемхово рекомендовали запасать воду на случай остановки водозабора из-за нефтяного загрязнения реки.

Крупное нефтяное загрязнение реки Ангары в Иркутской области последний раз фиксировалась в апреле 2012 года. Тогда утечка дизельного топлива из незаконной врезки в трубопровод ФГУ «Комбинат Росрезерва „Прибайкалье“ в Усолье-Сибирском привела к остановке Свирского водозабора, обеспечивающего водой Черемховский район, города Свирск и Черемхово с населением около 100 тысяч человек.

Территория была объявлена зонной экологического бедствия. Тогда в Ангару попало более 300 тонн дизтоплива, река была загрязнена на протяжении 10 км, ущерб превысил 500 миллионов рублей.