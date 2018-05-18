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Страшный пожар в Забайкалье унес жизни двоих маленьких детей
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Страшный пожар в Забайкалье унес жизни двоих маленьких детей 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пожар произошел накануне ранним утром в одном из домов села Сбега Могочинского района Забайкальского края. В результате пламя уничтожило имущество на площади 0,5 квадратных метра. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю, в момент происшествия хозяйка дома находилась на улице и занималась хозяйственными делами. Когда же женщина вернулась в дом, то обнаружила сильное задымление. Быстро оценив масштаб проблемы, она сразу поспешила вынести на улицу четырехлетнего сына и годовалую дочь. Несмотря на усилия врачей, дети скончались. По предварительным данным, дети погибли, отравившись продуктами горения.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они уже осмотрели место происшествия и назначили проведение судебно-медицинских экспертиз по телам погибших детей для установления причин смерти. Кроме того, будет проведена пожарно-техническая экспертиза для установления истинных причин возгорания. Уже опрошены члены семьи, которые проживают в доме, их соседи и другие жители села. По предварительным данным следствия, пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки.
После выяснения всех обстояте6льств трагедии, будет принято процессуальное решение.
Фото: mchs.gov.ru.
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