Страшный пожар в Забайкалье унес жизни двоих маленьких детей

Пожар произошел накануне ранним утром в одном из домов села Сбега Могочинского района Забайкальского края . В результате пламя уничтожило имущество на площади 0,5 квадратных метра. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю, в момент происшествия хозяйка дома находилась на улице и занималась хозяйственными делами. Когда же женщина вернулась в дом, то обнаружила сильное задымление. Быстро оценив масштаб проблемы, она сразу поспешила вынести на улицу четырехлетнего сына и годовалую дочь. Несмотря на усилия врачей, дети скончались. По предварительным данным, дети погибли, отравившись продуктами горения.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они уже осмотрели место происшествия и назначили проведение судебно-медицинских экспертиз по телам погибших детей для установления причин смерти. Кроме того, будет проведена пожарно-техническая экспертиза для установления истинных причин возгорания. Уже опрошены члены семьи, которые проживают в доме, их соседи и другие жители села. По предварительным данным следствия, пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки.

После выяснения всех обстояте6льств трагедии, будет принято процессуальное решение.

Фото: mchs.gov.ru.