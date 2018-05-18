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На Ириклинском водохранилище в загоревшейся палатке пострадали два рыбака
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На Ириклинском водохранилище в загоревшейся палатке пострадали два рыбака 

АиФ-Оренбург 53 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Новоорском районе на рыбалке пострадали два жителя Орска: 68-летний пенсионер и его 46-летний сын.
Инцидент произошел в 10 километрах от села Чиликта. Предварительно правоохранители установили, что на берегу Ириклинского водохранилища рыбаки пытались обогреть палатку. Произошло возгорание туристической газовой горелки. Мужчины получили термические ожоги 1-2 степени лица, верхних и нижних конечностей. Пострадавшие находятся в больнице.
Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщает УМВД региона.
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