На Ириклинском водохранилище в загоревшейся палатке пострадали два рыбака

В Новоорском районе на рыбалке пострадали два жителя Орска : 68-летний пенсионер и его 46-летний сын. Инцидент произошел в 10 километрах от села Чиликта. Предварительно правоохранители установили, что на берегу Ириклинского водохранилища рыбаки пытались обогреть палатку. Произошло возгорание туристической газовой горелки. Мужчины получили термические ожоги 1-2 степени лица, верхних и нижних конечностей. Пострадавшие находятся в больнице. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщает УМВД региона.