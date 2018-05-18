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В Сакмарском районе в Гребенях сгорел частный дом, пострадавших нет
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В Сакмарском районе в Гребенях сгорел частный дом, пострадавших нет 

АиФ-Оренбург 27 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
17 мая в Сакмарском районе пожарные потушили загоревшийся частный дом.
Информация о возгорании на Советской села Гребени поступила на пульт дежурного пожарной охраны в 15:03. Пламя охватило площадь в 90 квадратных метров, сгорели деревянные конструкции здания и надворные постройки. В ликвидации последствий происшествия принимали участие 4 человека и 2 единицы техники. Сообщает ГУ МЧС региона.
Пострадавших и погибших нет. По предварительной информации, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.
Напомним, с 16 мая в Оренбуржье введен режим повышенной готовности в связи с возникновением реальной угрозы пожарной опасности.
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