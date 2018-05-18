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На Камчатке растет число многодетных семей
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На Камчатке растет число многодетных семей 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 мая. Число многодетных семей в Камчатском крае в 2017 году составило 3342, что почти на 300 семей больше, чем годом ранее. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.
"В 2017 году число многодетных семей в Камчатском крае составило 3342. Это почти на 300 многодетных семей больше, чем в 2016", — говорится в сообщении.
Всего на территории края реализуется более 15 мер социальной поддержки семей с детьми, что способствует естественному приросту населения в Камчатском крае.
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