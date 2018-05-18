На Камчатке растет число многодетных семей

ТАСС , 18 мая. Число многодетных семей в Камчатском крае в 2017 году составило 3342, что почти на 300 семей больше, чем годом ранее. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"В 2017 году число многодетных семей в Камчатском крае составило 3342. Это почти на 300 многодетных семей больше, чем в 2016", — говорится в сообщении.

Всего на территории края реализуется более 15 мер социальной поддержки семей с детьми, что способствует естественному приросту населения в Камчатском крае.