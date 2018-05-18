Акция по посадке деревьев началась в пострадавших от пожаров регионах Сибири 

Экологическая акция «Всероссийский день посадки леса» началась в регионах Сибири, в том числе в Забайкальском крае, Иркутской области и Республике Бурятия, которые ежегодно страдают от масштабных лесных пожаров. В этих регионах в течение двух дней планируют высадить около 320 тысяч сеянцев. В акции участвуют госслужащие, врачи, учителя, железнодорожники, студенты, школьники. Регионы Сибири ежегодно страдают от лесных пожаров. В этом году тайга там начала гореть в конце марта. По данным федеральной Авиалесоохраны, сейчас самая сложная ситуация сохраняется в Забайкальском крае.