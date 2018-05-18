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В Пензенской области пожарные тушили полыхающий «Nissan»
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В Пензенской области пожарные тушили полыхающий «Nissan» 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В минувший четверг, 17 мая, в Пензенской области сгорела японская иномарка. Сигнал о возгорании транспортного средства в одном из населенных пунктов Малосердобинского района поступил на пульт диспетчера в 18:25. По указанному адресу был незамедлительно направлен пожарный расчет.
«Вечером 17 мая в селе Саполга на улице Комсомольской сгорел автомобиль марки «Nissan». Для ликвидации последствий пожара привлекались два человека и одна единица техники», — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Пензенской области.
В настоящее время сотрудники регионально Госпожнадзора выясняют причины возгорания, также специалисты подсчитывают сумму причиненного огнем ущерба.
«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — обращаются к жителям региона сотрудники МЧС.
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