В Пензенской области пожарные тушили полыхающий «Nissan»

В минувший четверг, 17 мая, в Пензенской области сгорела японская иномарка. Сигнал о возгорании транспортного средства в одном из населенных пунктов Малосердобинского района поступил на пульт диспетчера в 18:25. По указанному адресу был незамедлительно направлен пожарный расчет.

«Вечером 17 мая в селе Саполга на улице Комсомольской сгорел автомобиль марки «Nissan». Для ликвидации последствий пожара привлекались два человека и одна единица техники», — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Пензенской области.

В настоящее время сотрудники регионально Госпожнадзора выясняют причины возгорания, также специалисты подсчитывают сумму причиненного огнем ущерба.

«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — обращаются к жителям региона сотрудники МЧС.