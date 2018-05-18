Молодёжь Прибайкалья выступила против лесных пожаров

Акция, организованная Главным управлением

добровольного пожарного общества, при участии студентов добровольческого

отряда «Полиспас», состоялась сегодня в историческом 130-м квартале

города Иркутска . Молодёжь устроила для маленьких жителей Иркутска

развлечения в виде пожарной эстафеты. Прохожие с детьми могли померить

боевую одежду пожарного, научиться приёмам реанимации, познакомиться с пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием, в том числе почувствовать себя настоящим огнеборцем, посидев в пожарном

автомобиле.

Студенты добровольческого отряда

переоделись в яркие наряды ростовых кукол, чтобы привлечь интерес

горожан, раздавая листовки с лозунгом «Мы против пожаров!», а спасатели

пригласили школьников отведать традиционную кашу, приготовленную в полевой кухне.

Обратить внимание людей на проблему

лесных пожаров, научить безопасному поведению при чрезвычайных

ситуациях, показать приёмы помощи пострадавшему — такие задачи ставят

перед собой студенты, планируя эту ежегодную акцию при наступлении

пожароопасного периода. В этом им помогают профессиональные пожарные и спасатели. Предотвратить пожары — их общая цель.