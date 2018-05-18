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Молодёжь Прибайкалья выступила против лесных пожаров
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Молодёжь Прибайкалья выступила против лесных пожаров 

Хот 44 минуты назад
Фото: Хот
Акция, организованная Главным управлением
МЧС России по Иркутской области и Иркутским отделением Всероссийского
добровольного пожарного общества, при участии студентов добровольческого
отряда «Полиспас», состоялась сегодня в историческом 130-м квартале
города Иркутска. Молодёжь устроила для маленьких жителей Иркутска
развлечения в виде пожарной эстафеты. Прохожие с детьми могли померить
боевую одежду пожарного, научиться приёмам реанимации, познакомиться с  пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием, в  том числе почувствовать себя настоящим огнеборцем, посидев в пожарном
автомобиле.
Студенты добровольческого отряда
переоделись в яркие наряды ростовых кукол, чтобы привлечь интерес
горожан, раздавая листовки с лозунгом «Мы против пожаров!», а спасатели
пригласили школьников отведать традиционную кашу, приготовленную в  полевой кухне.
Обратить внимание людей на проблему
лесных пожаров, научить безопасному поведению при чрезвычайных
ситуациях, показать приёмы помощи пострадавшему — такие задачи ставят
перед собой студенты, планируя эту ежегодную акцию при наступлении
пожароопасного периода. В этом им помогают профессиональные пожарные и  спасатели. Предотвратить пожары — их общая цель.
Хот: последние новости
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