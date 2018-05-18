Более 500 нарушений требований пожарной безопасности выявлено в результате проверок населенных пунктов

В целях обеспечения безопасного

прохождения пожароопасного периода на территории Иркутской области

организована подготовка муниципалитетов. Необходимые превентивные

мероприятия, позволяющие существенно сократить риск возникновения или переходов природных пожаров на населенные пункты, должны были быть

закончены до наступления пожароопасного периода. Однако, проверки

показали неготовность различной степени 315 населенных пунктов, в которых выявлено 523 нарушения требований пожарной безопасности.

В 70 муниципалитетах отсутствует, либо

нарушено противопожарное расстояние на всей протяженности границ объекта

с лесным участком. Минерализованные полосы не соответствуют, либо вовсе

отсутствуют в 65 населенных пунктах, граничащих с лесополосой.

Неисправность наружного противопожарного водоснабжения обнаружена в 73 населенных пунктах.

Кроме того, внеплановые проверки органами

государственного пожарного надзора, проведенные в муниципалитетах,

отчитавшихся о полной готовности к пожароопасному периоду, выявили

недостоверность представленных в отчетах данных.

В сравнении с аналогичным периодом

прошлого года наблюдается общее снижение числа выявляемых нарушений,

связанных с противопожарным обустройством границ населенных пунктов.

Однако инспекторы фиксируют рост нарушений, связанных с неисправностью

систем оповещения населения о чрезвычайной ситуации и исполнением

обязательных требований по очистке земельных участков от сухой

растительности.

«Заблаговременная и добросовестная

организация работы в ряде районов по подготовке населенных пунктов к прохождению пожароопасного сезона 2018 года, повышение уровня

информированности населения о мерах пожарной безопасности и ограничениях

особого противопожарного режима, работа патрульных межведомственных

групп и беспилотников позволили в целом снизить количество пожаров и возгораний сухой растительности в регионе. Вместе с тем, в Черемховском,

Осинском, Нукутском, Нижнеудинском, Тулунском, Братском, Боханском,

Ангарском районе профилактическая работа организована на крайне низком

уровне», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России

по Иркутской области — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Виктор Пашков

Тенденция к снижению показателей

наблюдается и в количестве составленных протоколов, обусловленная общим

снижением количества возгораний сухой растительности. Отмечается

отсутствие правонарушений допускаемых юридическими лицами в части

обеспечения пожарной безопасности территории объектов, в том числе

очистки и выжигания мусора и прошлогодней травы.

На 56% снизилось число привлеченных к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ . В этом году с начала пожароопасного периода привлечено 176 граждан, в прошлом году за аналогичный период — более 400 нарушителей.

«Одним из проблемных вопросов является

состояние безопасности населенных пунктов с фактически не проживающим,

либо малочисленным населением. Главами муниципальных образований

указывается на нецелесообразность финансовых затрат на обеспечение

безопасности данных населенных пунктов, в то же время не предпринимается

никаких попыток к юридической ликвидации объектов. В связи с чем,

несоблюдение требований по обеспечению пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность органов местного самоуправления»,

— пояснил Виктор Пашков.

На особом контроле МЧС России по Иркутской области находится 250 объектов, создающих потенциальную угрозу

возникновения природных пожаров, из них 151 лесоперерабатывающее

предприятие. С начала пожароопасного периода на этих объектах проведено

12 проверок, из них на 5 предприятиях выявлено 76 нарушений требований

пожарной безопасности. По всем нарушениям приняты меры административного

характера. Проверки продолжаются.

Если вам стали известны факты нарушений требований пожарной

безопасности, сообщите об этом, позвонив по единому телефону доверия

Главного управления МЧС России по Иркутской области 8 (3952) 399-999.