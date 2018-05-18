В Ивановской области загорелась текстильная фабрика

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К борьбе с огнем были привлечены 50 человек и 17 единиц техники.
Крупный пожар произошел в городе Кинешма Ивановской области. Загорелся цех текстильной фабрики на Социалистической улице.
Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, рассказали в региональном отделении МЧС.
«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 01.45 происходило горение в цехе на первом этаже», — сообщили в МЧС по региону.
Информация о происшествии поступила в пятницу 01:40, спустя час возгорание было локализовано, в 03:56 пожар был потушен.
В тушении пожара принимали участие 50 человек и 17 единиц техники. Пострадавших нет.