В Ивановской области загорелась текстильная фабрика

Крупный пожар произошел на текстильной фабрике в Ивановской области

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К борьбе с огнем были привлечены 50 человек и 17 единиц техники.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, рассказали в региональном отделении МЧС

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 01.45 происходило горение в цехе на первом этаже», — сообщили в МЧС по региону.

Информация о происшествии поступила в пятницу 01:40, спустя час возгорание было локализовано, в 03:56 пожар был потушен.

В тушении пожара принимали участие 50 человек и 17 единиц техники. Пострадавших нет.