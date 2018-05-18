На текстильной фабрике в Ивановской области произошел крупный пожар

"В 01:40 18 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о возгорании на фабрике по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Социалистическая, 54. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 01:45 происходило горение в цехе на первом этаже. Объявлен повышенный ранг пожара", — отметили в пресс-службе.

Пожар был локализован в 02:55. К ликвидации возгорания привлекались 50 человек и 17 единиц техники.