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На текстильной фабрике в Ивановской области произошел крупный пожар
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На текстильной фабрике в Ивановской области произошел крупный пожар 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 мая. Пожар вспыхнул ночью в цехе текстильной фабрики в городе Кинешма Ивановской области, к настоящему моменту он локализован. Об этом проинформировала в пятницу пресс-служба областного МЧС.
"В 01:40 18 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о возгорании на фабрике по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Социалистическая, 54. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 01:45 происходило горение в цехе на первом этаже. Объявлен повышенный ранг пожара", — отметили в пресс-службе.
Пожар был локализован в 02:55. К ликвидации возгорания привлекались 50 человек и 17 единиц техники.
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