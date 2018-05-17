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В Дубне провели эвакуацию гимназии
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В Дубне провели эвакуацию гимназии 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В подмосковной Дубне провели учебную эвакуацию гимназии №3, сообщает телеканал «360».
По легенде, на втором этаже был найден подозрительный предмет. Школьники в этот момент находились на уроках. Сотрудники вызвали спецслужбы и провели эвакуацию.
На школьный стадион вышли более 500 детей и почти 40 взрослых.
«Эвакуированы все. Эвакуация прошла организованно, достаточно быстро, оперативно. И никто из детей у нас в этот момент не пострадал», — заявила директор гимназии Ирина Зацепа.
Как отметил заместитель главы администрации Дубны Владимир Потапенко, представители правоохранительных органов прибыли своевременно.
«Были небольшие огрехи в работе и ошибки. Но это тренировка, поэтому руководство ОВД разобрало эти ошибки и в дальнейшем, я думаю, такие мероприятия будут проходить уже без выявленных наших недостатков», — добавил он.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменский детский омбудсмен Андрей Степанов проверит обстоятельства, при которых 11-летний ребёнок получил травму во время учебной пожарной тревоги в школе.
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