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И снова «Югославия гриль»: на Волгоградской загорелось кафе, внутри которого находились люди
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И снова «Югославия гриль»: на Волгоградской загорелось кафе, внутри которого находились люди 

e1.ru 58 минут назад
Фото: e1.ru
Около 23:20 начался пожар закусочной сербской кухни «Югославия гриль» на улице Волгоградской. В этот момент в кафе, работающем до четырёх утра, находилось восемь человек: сотрудники и четверо посетителей. Никто из них и не догадывался об угрозе, пока проходящие мимо люди не вошли в кафе и не сообщили, о том, что снаружи здание охвачено огнём. Люди сразу же вышли на улицу и вызвали пожарных. До их приезда сотрудники закусочной пытались справиться с пожаром самостоятельно при помощи огнетушителей. Из людей, находящихся внутри помещения в момент начала возгорания, никто не пострадал.
— Кафе загорелось с угла. Хозяин предполагает, что кто-то мог поджечь там мусор, — сообщили E1.RU очевидцы с места пожара.
В том же углу, где начался пожар, в закусочной расположена печка. По предварительным данным, пожар начался снизу, так что именно печка, а точнее выпавшие из неё угли, могли стать причиной возгорания.
На место выезжали 14 спасателей на двух машинах. Оперативно они потушили огонь и разобрали сгоревшие конструкции. Во время пожара пострадала только кухня, зал, в котором обслуживают посетителей, был заполнен дымом, но не пострадал. Дознаватели будут выяснять, из-за чего загорелось кафе.
В мае это уже второй пожар в закусочных «Югославия гриль»: 5 мая сгорело кафе на Восточной и пострадал припаркованный рядом автомобиль. Владелец заведения сразу же исключил поджог и пообещал восстановить кафе за две недели.
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