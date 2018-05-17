И снова «Югославия гриль»: на Волгоградской загорелось кафе, внутри которого находились люди

Около 23:20 начался пожар закусочной сербской кухни «Югославия гриль» на улице Волгоградской. В этот момент в кафе, работающем до четырёх утра, находилось восемь человек: сотрудники и четверо посетителей. Никто из них и не догадывался об угрозе, пока проходящие мимо люди не вошли в кафе и не сообщили, о том, что снаружи здание охвачено огнём. Люди сразу же вышли на улицу и вызвали пожарных. До их приезда сотрудники закусочной пытались справиться с пожаром самостоятельно при помощи огнетушителей. Из людей, находящихся внутри помещения в момент начала возгорания, никто не пострадал.

— Кафе загорелось с угла. Хозяин предполагает, что кто-то мог поджечь там мусор, — сообщили E1.RU очевидцы с места пожара.

В том же углу, где начался пожар, в закусочной расположена печка. По предварительным данным, пожар начался снизу, так что именно печка, а точнее выпавшие из неё угли, могли стать причиной возгорания.

На место выезжали 14 спасателей на двух машинах. Оперативно они потушили огонь и разобрали сгоревшие конструкции. Во время пожара пострадала только кухня, зал, в котором обслуживают посетителей, был заполнен дымом, но не пострадал. Дознаватели будут выяснять, из-за чего загорелось кафе.

В мае это уже второй пожар в закусочных «Югославия гриль»: 5 мая сгорело кафе на Восточной и пострадал припаркованный рядом автомобиль. Владелец заведения сразу же исключил поджог и пообещал восстановить кафе за две недели.