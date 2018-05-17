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В Армении отравились девяносто сотрудников компании аргентинского миллиардера
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В Армении отравились девяносто сотрудников компании аргентинского миллиардера 

Sputnik Азербайджан 26 минут назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 17 мая — Sputnik. Днем в четверг, 17 мая, сотрудники компании «Земли Армении» в Армавирской области были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, в медцентр «Армавир» попали 90 человек, это произошло в пределах 18:30 по местному времени.
Из поступивших людей 20 получили необходимую помощь и были выписаны, 30 человек перенаправили в медцентр «Мецамор».
По состоянию на 20:30 по местному времени 60 человек продолжают находиться в двух медицинских центрах.
Чем отравились эти люди и в каком состоянии находятся, не сообщается.
Отметим, что «Земли Армении» принадлежит аргентинскому миллиардеру армянского происхождения Эрнесто Эрнекяну. Компания занимается разведением виноградников.
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