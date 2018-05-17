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Дошколята Можайского района побывали у пожарных и спасателей
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Дошколята Можайского района побывали у пожарных и спасателей 

На Западе Москвы 57 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Огонь притягивает и завораживает детей. Они, зачарованные картиной яркого пламени, тянутся к нему… И сталкиваются с его коварством и жестокостью. А, порой, это знакомство заканчивается трагически.
Чтобы беды не случилось, сотрудники 4 пожарно-спасательной части Западного округа регулярно проводят занятия с малышами. В этот раз к ним в гости пришли воспитанники дошкольного отделения школы № 1195. Под руководством опытных работников МЧС Максима Тяглика и Владимира Челнакова ребята совершили экскурсию по действующей пожарной части. Они внимательно осмотрели пожарные машины, аварийно-спасательное оборудование, посидели в кабине автомобиля, а также побывали в диспетчерском отделении, куда поступают тревожные звонки от жителей округа. Кроме того, дети познакомились с устройством костюма пожарного и примерили защитную каску. Совместное фото, сделанное по окончанию познавательной встречи, осталось на память юным посетителям и их педагогам.
Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам 4 пожарно-спасательной части, родителям, воспитателям за помощь в организации и проведении экскурсии. Такие встречи формируют у подрастающего поколения интерес и уважение к профессии пожарного. Ведь противопожарная безопасность — одна из обязательных составляющих среды, в которой воспитывается ребенок.
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