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«Воды в гидрантах не оказалось, дымоудаление не запустилось»: жилец рассказал о пожаре в доме компании ПИК
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«Воды в гидрантах не оказалось, дымоудаление не запустилось»: жилец рассказал о пожаре в доме компании ПИК 

360tv.ru 1 час назад
Квартира загорелась 15 мая в многоэтажном жилом доме, построенном компанией ПИК в Путилково. Огонь загорелся на 16 этаже, сообщил «360» местный жител Станислав Смагин.
Чудом, никто не пострадал, все успели выбежать
Станислав Смагинжилец дома
По словам очевидца на место пожара оперативно приехали пять пожарных расчетов. По словам Смагина, из-за припаркованных автомобилей тушение удалось начать лишь через час.
«Пожарные прибежали на 16 этаж — но шланги срезаны. Они притащили шланги свои, но воды в гидрантах не оказалось и гидранты были заблокированы саморезами управляющей компанией ПИК-комфорт», — сказал Станислав Смагин.
Он также отметил, что система пожаротушения в доме не сработала. В МЧС обратилась консьержка, а автоматическая система дымоудаления не запустилась. Кроме того, во время пожара продолжали работать лифты многоэтажного дома. «Все верхние этажи закоптились в саже, все нижние залиты водой», — подчеркнул местный житель.
В результате пожара никто не пострадал. Потушить пожар удалось в течение двух часов.
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