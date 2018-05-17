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Нижегородец осужден за гибель троих детей на пожаре
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Нижегородец осужден за гибель троих детей на пожаре 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
24-летний житель Кстовского района осужден за причинение смерти по неосторожности своим малолетним детям, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Происшествие случилось 8 февраля 2018 года. Мужчина, который проживал в квартире совместно со своей 23-летней супругой и детьми — мальчиками 2012, 2013 и 2017 г.г. рождения, оставил в легкодоступном для детей месте зажигалку и лег спать. Утром 9 февраля один из малышей, достал из кармана папиных брюк опасный предмет, стал с ней играть, что и привело к возгоранию. В результате пожара трое детей погибли.
Установлено, что очаг пожара находился на нижнем уровне 2-ярусной детской кроватки, а причиной возникновения пожара является воспламенение постельных принадлежностей.
Вину в инкриминируемом деянии горе-отец признал в полном объеме, раскаялся.
Суд приговорил его к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что 20 человек эвакуировали из-за загоревшейся стиральной машины в Кстове.
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