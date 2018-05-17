Нижегородец осужден за гибель троих детей на пожаре

Происшествие случилось 8 февраля 2018 года. Мужчина, который проживал в квартире совместно со своей 23-летней супругой и детьми — мальчиками 2012, 2013 и 2017 г.г. рождения, оставил в легкодоступном для детей месте зажигалку и лег спать. Утром 9 февраля один из малышей, достал из кармана папиных брюк опасный предмет, стал с ней играть, что и привело к возгоранию. В результате пожара трое детей погибли.

Установлено, что очаг пожара находился на нижнем уровне 2-ярусной детской кроватки, а причиной возникновения пожара является воспламенение постельных принадлежностей.

Вину в инкриминируемом деянии горе-отец признал в полном объеме, раскаялся.

Суд приговорил его к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что 20 человек эвакуировали из-за загоревшейся стиральной машины в Кстове.