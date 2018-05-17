Пожар в поселке в Свердловской области потушен

ЕКАТЕРИНБУРГ , 17 мая. / ТАСС /. Пожар в поселке Черный Яр в Свердловской области потушен. В результате повреждены три жилых дома и 10 заброшенных построек, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что три жилых дома и 10 заброшенных построек горят в поселке Черный Яр. Для тушения возгорания из Екатеринбурга был отправлен вертолет Ми-8.

"Наземные силы потушили пожар в поселке Черный Яр Новолялинского городского округа. Пожарные отстояли от огня семь строений, из которых один жилой дом и шесть дачных домов. Огонь удалось локализовать на площади 540 кв. м, в результате повреждены три жилых дома и 10 заброшенных построек. Наземной группировке до прибытия вертолета Ми-8 удалось ликвидировать пожар", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пожар тушили семь единиц спецтехники, 40 человек личного состава. По предварительной информации, причиной пожара стало сжигание мусора во дворе одного из жилых домов, откуда в результате переменного ветра огонь быстро распространился на соседние строения. «В трех жилых домах, пострадавших от огня, проживали четыре человека. Погорельцам местной администрацией предоставлено жилье в соседнем поселке Шайтанка и транспорт для переезда», — уточнили в региональном главке.

Сейчас наземные силы тушат отдельные очаги природного пожара на площади 10 га. Он возник из-за перехода огня из поселка в лес. Очаги локализованы, угрозы распространения нет.