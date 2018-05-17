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Два торговых центра могут закрыть на Вологодчине
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Два торговых центра могут закрыть на Вологодчине 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Оба находятся в Шекснинском районе. Выяснилось, что торговые центры «Шанталь» и «Апельсин» не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Решение о закрытии приняла прокуратура района.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. В частности — неисправность пожарной сигнализации, источников наружного противопожарного водоснабжения, а также отсутствие пожарных извещателей.
В связи этим в конце апреля в Шекснинский районный суд направлены исковые заявления о запрете эксплуатации помещений ТЦ до устранения нарушений. В настоящее время материалы дела находятся на рассмотрении.
Напомним, в областной столице могут закрыть кинотеатр в ТЦ на ул. Северной и ТЦ «Рассвет» в Череповце. Их судьбу решит суд в конце мая. По требованию областной прокуратуры приостановит работу торговый центр в городе металлургов.
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