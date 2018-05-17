Два торговых центра могут закрыть на Вологодчине

Оба находятся в Шекснинском районе. Выяснилось, что торговые центры «Шанталь» и «Апельсин» не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Решение о закрытии приняла прокуратура района.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. В частности — неисправность пожарной сигнализации, источников наружного противопожарного водоснабжения, а также отсутствие пожарных извещателей.

В связи этим в конце апреля в Шекснинский районный суд направлены исковые заявления о запрете эксплуатации помещений ТЦ до устранения нарушений. В настоящее время материалы дела находятся на рассмотрении.