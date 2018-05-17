Ещё
Пожар около бывшего завода ЗиЛ попал на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар около бывшего завода ЗиЛ попал на видео 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
На территории завода НПО «Гелиймаш» на Автозаводской улице в Москве произошел пожар. В Сети появились кадры с места пожара, а в пресс‐службе МЧС телеканалу «360» сообщили, что возгорание ликвидировано.
По информации МЧС: «В 16:06 полностью ликвидировано загорание одноэтажного складского здания на площади в 50 квадратных метров. Без пострадавших», — говорится в сообщении.
Это не первый случай, когда бывший ЗиЛ горел. Летом 2017 года в этой локации загорелся мусор. В результате ЧП никто не пострадал.
15 мая на складе в Ярославле произошел пожар. Горели лакокрасочные материалы. Один человек пострадал — он получил ожоги различной степени тяжести.
360tv.ru: последние новости
«Сходили на пикничок»: трава загорелась за окраиной Челябинска Жители Пугачева могут вернуться домой к вечеру четверга Гаражный бокс загорелся в Новороссийске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Производители техники готовятся покинуть Россию432
Россия предъявила претензии Казахстану177
Viber перестал работать69
Названы самые дешевые курорты этого лета111
В Британии испугались изоляции из-за дела Скрипаля23
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение