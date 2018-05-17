Пожар около бывшего завода ЗиЛ попал на видео

На территории завода НПО «Гелиймаш» на Автозаводской улице в Москве произошел пожар. В Сети появились кадры с места пожара, а в пресс‐службе МЧС телеканалу «360» сообщили, что возгорание ликвидировано.

По информации МЧС: «В 16:06 полностью ликвидировано загорание одноэтажного складского здания на площади в 50 квадратных метров. Без пострадавших», — говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда бывший ЗиЛ горел. Летом 2017 года в этой локации загорелся мусор. В результате ЧП никто не пострадал.