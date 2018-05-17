Ещё
В Севастополе частично заработал ранее закрытый торговый центр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Севастополе частично заработал ранее закрытый торговый центр 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 май — РИА Новости Крым. Ленинский районный суд Севастополя частично отменил обеспечительные меры в отношении торгового центра «Океан» по ходатайству собственника объекта. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ранее Ленинский райсуд принял решение о приостановлении деятельности «Океана» и ряда других торговых центров Севастополя на основании результатов проверок на предмет соблюдения норм законодательства о пожарной безопасности.
Как уточнили в пресс-службе, возобновлена эксплуатация первого и цокольного этажей торгового центра.
"Основанием для частичной отмены обеспечительных мер стали доказательства собственника, свидетельствующие об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности", — говорится в сообщении.
Определение суда не вступило в законную силу, поэтому обеспечительные меры продолжают действовать.
РИА Новости Крым: последние новости
В Севастополе только один ТЦ устранил нарушения пожарной безопасности В Крыму сгорели два нежилых помещения в частных подворьях Бойцы МЧС тушили "пожар" в торговых центрах Евпатории
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Производители техники готовятся покинуть Россию422
Россия предъявила претензии Казахстану176
Viber перестал работать69
Названы самые дешевые курорты этого лета111
В Британии испугались изоляции из-за дела Скрипаля18
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение