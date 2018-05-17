В Севастополе частично заработал ранее закрытый торговый центр 

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 май — РИА Новости Крым. Ленинский районный суд Севастополя частично отменил обеспечительные меры в отношении торгового центра «Океан» по ходатайству собственника объекта. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ранее Ленинский райсуд принял решение о приостановлении деятельности «Океана» и ряда других торговых центров Севастополя на основании результатов проверок на предмет соблюдения норм законодательства о пожарной безопасности.
Как уточнили в пресс-службе, возобновлена эксплуатация первого и цокольного этажей торгового центра.
"Основанием для частичной отмены обеспечительных мер стали доказательства собственника, свидетельствующие об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности", — говорится в сообщении.
Определение суда не вступило в законную силу, поэтому обеспечительные меры продолжают действовать.