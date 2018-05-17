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На улице Баумана загорелся строящийся дом
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На улице Баумана загорелся строящийся дом 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Строящееся здание загорелось в Ленинском районе Нижнего Новгорода днем в четверг, 17 мая. Как сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, возгорание произошло в доме № 137 по улице Баумана.
По предварительным данным, площадь пожара составила сорок квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 14.54. В тушении принимали участие восемь единиц техники и сорок человек личного состава.
Информация о пострадавших и причине возгорания в настоящий момент уточняется.
Напомним, служебный ПАЗик сгорел на Гребном канале (ВИДЕО).
Фото: vk.com
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