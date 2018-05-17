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На территории ЗИЛ в Москве ликвидировали вспыхнувший на складе пожар
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На территории ЗИЛ в Москве ликвидировали вспыхнувший на складе пожар 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Возгорание в складском здании на улице Автозаводской в Москве оперативно потушили, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС России.
Сообщение о задымлении по адресу: Москва, улица Автозаводская, дом 25 поступило в 15:01. Пожарно-спасательные подразделения в 15:45 локализовали загорание на общей площади порядка 50 квадратных метров в одноэтажном отдельно стоящем складском здании.
«В 16:06 загорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположены промышленные здания на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) .
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