На территории ЗИЛ в Москве ликвидировали вспыхнувший на складе пожар

Сообщение о задымлении по адресу: Москва, улица Автозаводская, дом 25 поступило в 15:01. Пожарно-спасательные подразделения в 15:45 локализовали загорание на общей площади порядка 50 квадратных метров в одноэтажном отдельно стоящем складском здании.

«В 16:06 загорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.