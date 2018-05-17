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Возгорание на территории НПО «Гелиймаш» ликвидировано
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Возгорание на территории НПО «Гелиймаш» в Москве ликвидировано 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Возгорание на территории завода "Гелиймаш" на Автозаводской улице в Москве ликвидировано, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.
"Пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 50 кв. метров", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что пожарные вытащили из здания, где были слышны хлопки, более 10 баллонов с газом.
Пожар произошел в здании на территории завода "Гелиймаш" на улице Автозаводской, дом 25.
Завод выпускает криогенную технику и газовое оборудование для предприятий нефтехимической и газовой промышленности, атомной индустрии, энергетики, металлургии, космической отрасли, ОПК.
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