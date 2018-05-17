Возгорание на территории НПО «Гелиймаш» ликвидировано

Возгорание на территории НПО «Гелиймаш» в Москве ликвидировано

Возгорание на территории завода "Гелиймаш" на Автозаводской улице в Москве ликвидировано, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.

"Пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 50 кв. метров", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожарные вытащили из здания, где были слышны хлопки, более 10 баллонов с газом.

Пожар произошел в здании на территории завода "Гелиймаш" на улице Автозаводской, дом 25.

Завод выпускает криогенную технику и газовое оборудование для предприятий нефтехимической и газовой промышленности, атомной индустрии, энергетики, металлургии, космической отрасли, ОПК.