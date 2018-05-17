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ри человека получили ранения в результате взрыва гранаты в Шри-Ланке
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ри человека получили ранения в результате взрыва гранаты в Шри-Ланке 

ИА Синьхуа 1 час назад
Коломбо, 17 мая /Синьхуа/ — Два инструктора и женщина-стажер ВВС Шри-Ланки получили ранения в четверг в результате случайного взрыва гранаты. Об этом сообщили ВВС Шри-Ланки.
Как говорится в заявлении, взрыв прогремел во время тренировки в военном училище ВВС Шри-Ланки в центральных нагорьях островной страны.
По словам пресс-секретаря ВВС Шри-Ланки, случайный взрыв гранаты произошел в 10:00 по местному времени во время обычной тренировки.
Пострадавшие были доставлены в госпиталь. Причина инцидента выясняется. —0—
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