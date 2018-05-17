Почти по всей территории Нижегородской области запретили посещать леса

В 50 районах и городских округах Нижегородской области введен четвертый класс пожароопасности. Это значит, что на данных территориях запрещено посещение лесов.

Как сообщает ГУ МЧС Нижегородской области по данным на 15 мая, полностью четвертый класс пожароопасности установленн в 43 муниципальных образованиях региона. В семи районах — Варнавинском, Ветлужском, Пильнинском, Сеченовском, Тонкинском, Уренском и Шарангском — четвертый класс установлен частично.

И лишь на севере Нижегородской области, в Тоншаевском районе и в городском округе города Шахунья, пока еще можно посещать леса. В настоящий момент здесь установлен третий класс пожароопасности.

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