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МЧС: в Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов
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МЧС: в Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс) ожидается в Нижегородской области с 18 по 21 мая, сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В связи с высокой пожароопасностью повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможно распространение огня на линии электропередач и связи, а также населенные пункты, прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров.
Как сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, 17 мая 4 класс пожароопасности лесов и торфяников полностью или частично установился почти на всей территории Нижегородской области — в 51 районе, в том числе и в Нижнем Новгороде. Нижегородцам рекомендуется не курить и не разводить костры в лесах, не сжигать мусор на дачных участках.
Напомним, что в регионе 27 апреля введен особый противопожарный режим. Согласно документу, при наступлении IV-V классов пожарной опасности вводится запрет на посещение лесов, кроме случаев, обусловленных служебной необходимостью.
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