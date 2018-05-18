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Экстренное предупреждение: лесные пожары угрожают Нижегородской области
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Экстренное предупреждение: лесные пожары угрожают Нижегородской области 

nn.ru 17 минут назад
Фото: nn.ru
От шашлыков на природе с 18 по 20 мая лучше воздержаться. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает:
При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, соблюдайте запрет на посещение лесов.
Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений.
Не разводите костры в лесах.
Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу.
Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.
При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных. Ранее мы рассказывали, где нельзя будет жарить шашлыки во время ЧМ-2018.
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