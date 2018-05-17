Сколько мин удалось обезвредить в Чечне в этом году?

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в апреле этого года сапёры обезвредили более 1,1 тыс. взрывчатых веществ в Чечне

Военные прочесали более 430 гектаров. В тёплый сезон в поисках взрывчатки они планируют обойти горы в семи районах Чечни.

Такую же работу проводят и в соседней Ингушетии

В последние годы военнослужащие проверили в Чечне и Ингушетии более 17,3 тысячи гектаров и обезвредили более 30 тысяч боеприпасов.

В этом году они планируют разминировать еще около 1,5 тысяч га земли.