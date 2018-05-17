В Адыгее проводится сев яровых культур

По данным Минсельхоза РА, под урожай 2018 г. в республике посеяно всего 96,8 тыс. га озимых зерновых культур. Из них озимой пшеницы — 86,2 тыс. га, ячменя — 9,9 тыс. га, тритикале — 0,5 тыс. га. Также посеяно 5,2 тыс. га озимого рапса.