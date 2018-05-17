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В Адыгее проводится сев яровых культур
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В Адыгее проводится сев яровых культур 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
По данным Минсельхоза РА, под урожай 2018 г. в республике посеяно всего 96,8 тыс. га озимых зерновых культур. Из них озимой пшеницы — 86,2 тыс. га, ячменя — 9,9 тыс. га, тритикале — 0,5 тыс. га. Также посеяно 5,2 тыс. га озимого рапса.
«Также в республике проводится сев яровых культур. Главам муниципальных образований республики рекомендовано принять меры по недопущению снижения посевных площадей. Всего площадь посева яровых под урожай 2018 года составит 110,8 тыс. га. По объёмам засеянной яровыми культурами площади лидируют Шовгеновский, Тахтамукайский и Кошехабльский районы», — рассказал министр сельского хозяйства Адыгеи Юрий Петров.
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