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В Курганской области МЧС с помощью дронов ищет возгорания в лесах
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В Курганской области МЧС с помощью дронов ищет возгорания в лесах 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Газета 45
В Курганской области специальные группы, в составе которых находятся полицейские, инспекторы пожарного надзора и представители лесничеств, патрулируют местные леса с помощью квадрокоптеров, [сообщает] (https://ura.news/news/1052335170) URA.RU.
Всего создано 36 таких групп. «Квадрокоптеры оказывают существенную помощь не только в обнаружении возгорания, но порой и в установлении виновного поджигателя», — рассказали в местном управлении МЧС.
За месяц патрульные пресекли 253 нарушения противопожарного режима (на 77 больше, чем в прошлом году), оштрафованы 156 человек. В регионе с 26 апреля действует особый противопожарный режим.
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