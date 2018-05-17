В Курганской области МЧС с помощью дронов ищет возгорания в лесах

Курганской области специальные группы, в составе которых находятся полицейские, инспекторы пожарного надзора и представители лесничеств, патрулируют местные леса с помощью квадрокоптеров, [сообщает] (https://ura.news/news/1052335170) URA.RU.

Всего создано 36 таких групп. «Квадрокоптеры оказывают существенную помощь не только в обнаружении возгорания, но порой и в установлении виновного поджигателя», — рассказали в местном управлении МЧС

За месяц патрульные пресекли 253 нарушения противопожарного режима (на 77 больше, чем в прошлом году), оштрафованы 156 человек. В регионе с 26 апреля действует особый противопожарный режим.