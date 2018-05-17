«Вечный огонь» под Саратовом оказался «Огнем памяти»

Краеведы Советского района объяснили, почему возле мемориала жертвам Великой Отечественной войны, пламя не горит круглосуточно.

Напомним, ранее блогер Владимир Лешуков в своем материале «В Саратовской

области погасили „Вечный огонь“ на интернет-сайте „Новости Саратова“ сообщил, что в районном центре Степное не работает важный элемент памятника погибшим на фронтах Второй мировой.

На эту критику ответил краевед, автор серии книг по истории Советского муниципального района и Степное Яков Угольников.

— В 1989 году в целях увековечения памяти погибших в Великой Отечественной войне в р.п. Степное создано мемориальное сооружение с возможностью зажжения пламени. Правильно будет называть его „Огонь Памяти“, а не „Вечный огонь“, так как изначально он задумывался и воплощался как зажигаемый в Дни воинской Славы и дни памятных дат. Это понятно также и из его конструкции, которая предусматривает подключение к газовому баллону, а не газопроводу.

Из года в год в каждом мероприятии у мемориала принимают участие старейшины поселка, ветераны и свидетели военных лет. Он поддерживается в хорошем состоянии и по части внешнего вида, и по части функциональности. Ни в годы его создания, когда ветеранов еще было больше, ни позже вопрос переустройства мемориала у нас не поднимался. Наш мемориал, наш Огонь памяти — наша традиция, — отмечает местный краевед.