По всей Нижегородской области установлен высокий класс пожароопасности лесов 

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 15.05.2018 на территории области установился 4, местами 3 классы пожароопасности лесов и торфяников.
Полностью 4-й класс пожароопасности лесов установился в 43 муниципальных образованиях: г.о. г. Арзамас, г.о. г. Бор, г.о. г. Выкса, г.о. г. Дзержинск, г.о. г. Кулебаки, г.о. Навашинский, г.о. г. Нижний Новгород, г.о. г. Первомайск, г.о. г. Саров, г.о. Семеновский, г.о. Сокольский, г.о. г. Чкаловск, Ардатовский, Арзамасский, Балахнинский, Богородский, Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вадский, Вачский, Вознесенский, Володарский, Воротынский, Воскресенский, Гагинский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Княгининский, Ковернинский, Краснобаковский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лукояновский, Лысковский, Павловский, Перевозский, Починковский, Сергачский, Сосновский, Спасский, Шатковский районы.
Частично 4-й класс пожароопасности лесов установился в 7 муниципальных образованиях: Варнавинский, Ветлужский, Пильнинский, Сеченовский, Тонкинский, Уренский, Шарангский районы.
Полностью 3-й класс пожароопасности лесов установился в 2 муниципальных образованиях: г.о. г. Шахунья, Тоншаевский районы.
Главное управление МЧС России по Нижегородской области призывает население соблюдать правила пожарной безопасности! Не сжигайте траву и мусор. Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесных массивах!
Напомним, с 27 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим.
Согласно подписанному документу, на период действия особого противопожарного режима устанавливается:
— запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов в целях проведения работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных служебным заданием, связанным с проездом по автомобильным дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;
— запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;
— запрет на использование приспособлений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.
Отметим, что занарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режимаразмеры административных штрафов значительно возрастают:
часть 2 ст.20.4 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности» в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:
— на граждан в размере от 2 000 рублей до 4 000 рублей;
— на должностных лиц от 15 000 рублей до 30 000 рублей;
— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 000 до 40 000 рублей;
— на юридических лиц от 200 000 рублей до 400 000 рублей.
часть 3 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:
— на граждан — 4 000-5 000 рублей;
— на должностных лиц — 20 000-40 000 рублей;
— на юридических лиц — 300 000-500 000 рублей.
часть 4 ст. 8.32 КоАП РФ Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей; на должностных лиц — 50000 рублей; на юридических лиц — от 500 000 до 1 000 000 рублей.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей (8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»), лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.