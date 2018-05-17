По всей Нижегородской области установлен высокий класс пожароопасности лесов

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 15.05.2018 на территории области установился 4, местами 3 классы пожароопасности лесов и торфяников.

Частично 4-й класс пожароопасности лесов установился в 7 муниципальных образованиях: Варнавинский, Ветлужский, Пильнинский, Сеченовский, Тонкинский, Уренский, Шарангский районы.

Полностью 3-й класс пожароопасности лесов установился в 2 муниципальных образованиях: г.о. г. Шахунья, Тоншаевский районы.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области призывает население соблюдать правила пожарной безопасности! Не сжигайте траву и мусор. Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесных массивах!

Напомним, с 27 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим.

Согласно подписанному документу, на период действия особого противопожарного режима устанавливается:

— запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов в целях проведения работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных служебным заданием, связанным с проездом по автомобильным дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

— запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;

— запрет на использование приспособлений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

Отметим, что занарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режимаразмеры административных штрафов значительно возрастают:

часть 2 ст.20.4 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности» в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

— на граждан в размере от 2 000 рублей до 4 000 рублей;

— на должностных лиц от 15 000 рублей до 30 000 рублей;

— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 000 до 40 000 рублей;

— на юридических лиц от 200 000 рублей до 400 000 рублей.

часть 3 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

— на граждан — 4 000-5 000 рублей;

— на должностных лиц — 20 000-40 000 рублей;

— на юридических лиц — 300 000-500 000 рублей.

часть 4 ст. 8.32 КоАП РФ Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей; на должностных лиц — 50000 рублей; на юридических лиц — от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей (8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»), лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.