Ещё
Пожар в ТЦ на ул. Псковской: очередная тренировка для спасателей прошла в Вологде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар в ТЦ на ул. Псковской: очередная тренировка для спасателей прошла в Вологде 

Вологда.рф 35 минут назад
Фото: Вологда.рф
На этой неделе вологодские спасатели проводят учения в общественных местах. Тренировки уже прошли в ТРЦ на ул. Северной и Пошехонском шоссе. Сегодня условное возгорание ликвидировали в ТЦ «Псковский».
Спустя 4 минуты после поступления сигнала на центральный пульт диспетчера спасатели прибыли на место. По легенде огонь возник на втором этаже, в магазине мебели. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
На месте работали 5 подразделений — 7 единиц техники и 23 человека личного состава. К моменту их прибытия персонал и посетители уже покинули здание. Однако, согласно легенде, двоим выбраться не удалось — их пришлось спасать.
На локализацию и ликвидацию очага возгорания огнеборцам потребовалось порядка 20 минут. После этого для пожарных провели экскурсию по ТЦ, чтобы они ознакомились с объектом. Также на месте разобрали, насколько слаженно прошла операция.
«Совершенствовать свои навыки необходимо постоянно. Безусловно, такие мероприятия помогают отточить наше мастерство и скорость реакции», — поделился начальник караула Второй пожарно-спасательной части Даниил Коломенский.
«Со стороны пожарных все проведено грамотно и оперативно. Есть замечания к персоналу, а именно — реагирование сотрудников на чрезвычайные ситуации, над чем мы будем работать», — подчеркнул управляющий ТЦ «Псковский» Александр Белоусов.
Такие тренировки крайне важны как для спасателей, так и сотрудников торговых центров. Важно понять, насколько быстро среагируют все участники чрезвычайной ситуации, если она возникнет на самом деле.
«Если все системы сработали правильно и персонал знает, что нужно делать до прибытия пожарных, а спасатели в свою очередь ориентируется на объекте — это все позволяет минимизировать развитие пожара и понести меньшие потери», — сообщил врио начальника первого отряда Федеральной противопожарной службы Вологодской области подполковник внутренней службы Станислав Коричев.
Напомним, пожарно-тактические учения проходят в рамках специально-разработанных дополнительных графиков после трагедии в Кемерово.
Вологда.рф: последние новости
Высший уровень пожарной опасности могут ввести на Вологодчине Ожоги получил череповчанин, куривший в бане Беспилотная авиация помогает контролировать пожарную безопасность в Вологодской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова осталась без работы и заплакала153
Пока вы спали: Россия станет «налоговым раем»105
«Крымский мост достанется Украине»360
Макаревич разнес «Почту России»255
В Москве нашли квартиру с собственным люком в метро44
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
02:19
Оправданный после 17 лет тюрьмы американец расплакался
Происшествия
00:48
Голикова осталась без работы и заплакала
Политика
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение