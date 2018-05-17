Пожар в ТЦ на ул. Псковской: очередная тренировка для спасателей прошла в Вологде

На этой неделе вологодские спасатели проводят учения в общественных местах. Тренировки уже прошли в ТРЦ на ул. Северной и Пошехонском шоссе. Сегодня условное возгорание ликвидировали в ТЦ «Псковский».

Спустя 4 минуты после поступления сигнала на центральный пульт диспетчера спасатели прибыли на место. По легенде огонь возник на втором этаже, в магазине мебели. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

На месте работали 5 подразделений — 7 единиц техники и 23 человека личного состава. К моменту их прибытия персонал и посетители уже покинули здание. Однако, согласно легенде, двоим выбраться не удалось — их пришлось спасать.

На локализацию и ликвидацию очага возгорания огнеборцам потребовалось порядка 20 минут. После этого для пожарных провели экскурсию по ТЦ, чтобы они ознакомились с объектом. Также на месте разобрали, насколько слаженно прошла операция.

«Совершенствовать свои навыки необходимо постоянно. Безусловно, такие мероприятия помогают отточить наше мастерство и скорость реакции», — поделился начальник караула Второй пожарно-спасательной части Даниил Коломенский.

«Со стороны пожарных все проведено грамотно и оперативно. Есть замечания к персоналу, а именно — реагирование сотрудников на чрезвычайные ситуации, над чем мы будем работать», — подчеркнул управляющий ТЦ «Псковский» Александр Белоусов

Такие тренировки крайне важны как для спасателей, так и сотрудников торговых центров. Важно понять, насколько быстро среагируют все участники чрезвычайной ситуации, если она возникнет на самом деле.

«Если все системы сработали правильно и персонал знает, что нужно делать до прибытия пожарных, а спасатели в свою очередь ориентируется на объекте — это все позволяет минимизировать развитие пожара и понести меньшие потери», — сообщил врио начальника первого отряда Федеральной противопожарной службы Вологодской области подполковник внутренней службы Станислав Коричев.