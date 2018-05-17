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Московскую поликлинику эвакуировали из-за коробки с часами
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Московскую поликлинику эвакуировали из-за коробки с часами 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Тимирязевском районе Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей и персонал поликлиники. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что инцидент произошел по адресу ул. Вучетича, д. 7Б.
"…в поликлинике N6 обнаружен подозрительный предмет в кабинете вызова врача на дом на втором этаже. Здание оцеплено", — рассказал источник.
По данным ТАСС, во время проверки здания поликлиники в коробке нашли настольные часы.
Ранее из-за взрывающихся снарядов в Пугачево провели эвакуацию детского санатория.
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