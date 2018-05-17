Московскую поликлинику эвакуировали из-за коробки с часами

В Тимирязевском районе Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей и персонал поликлиники. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошел по адресу ул. Вучетича, д. 7Б.

"…в поликлинике N6 обнаружен подозрительный предмет в кабинете вызова врача на дом на втором этаже. Здание оцеплено", — рассказал источник.

По данным ТАСС, во время проверки здания поликлиники в коробке нашли настольные часы.

Ранее из-за взрывающихся снарядов в Пугачево провели эвакуацию детского санатория.