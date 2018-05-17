Москомэкспертиза согласовала строительство двух жилых домов в 3-м мкр-не Зеленограда

В составе микрорайона 3Б в Зеленограде построят еще два жилых дома, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объектов капитального строительства: «Жилые дома» по адресу: Зеленоград, мкр-н 3Б, корп. 326 и 335, район Савелки, Зеленоградский административный округ Москвы . В рамках проекта предусмотрено строительство двух 15-этажных жилых домов с поземными автостоянками и помещениями общественного назначения в уровне первого этажа. Кроме того, на последних этажах предполагается размещение творческих мастерских», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова

Уточняется, что в составе многоквартирных домов в общей сумме запроектировано 492 квартиры различной площади и конфигурации. Также проектом предполагается строительство подземных автостоянок, предназначенных для постоянного хранения легковых автомобилей. Контроль въезда и выезда автомобилей будет осуществляется из помещений охраны, расположенных на первых подземных этажах зданий. Связь по этажам в каждой секции будет осуществляться помощью лестниц и двух лифтов грузоподъемностью 450 и 1 тыс. кг. Благоустройство территории предполагает создание пешеходных зон, а также размещение детских и спортивных площадок, мест для отдыха. Кроме того, запланирована установка малых архитектурных форм, разбивка газонов, высадка зеленых насаждений и устройство наружного освещения.