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В Орловской области в реке утонул парень
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В Орловской области в реке утонул парень 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В реке Оптуха в н.п. Гостиново утонул 29-летний парень, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
По предварительной версии, компания молодых людей отдыхала на берегу реки. Один из парней решил искупаться, но не рассчитал свои силы и начал тонуть.
Сотрудники поискового отряда «Водный» прибыли на место через несколько минут и достали пострадавшего. Но спасти его так и не удалось.
Напомним, что официально купальный сезон откроется только через две недели, 1 июня. Спасатели предупреждают, что безопасным купание может быть только на оборудованных пляжах.
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