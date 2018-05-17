В Орловской области в реке утонул парень

В реке Оптуха в н.п. Гостиново утонул 29-летний парень, сообщила пресс-служба регионального МЧС

По предварительной версии, компания молодых людей отдыхала на берегу реки. Один из парней решил искупаться, но не рассчитал свои силы и начал тонуть.

Сотрудники поискового отряда «Водный» прибыли на место через несколько минут и достали пострадавшего. Но спасти его так и не удалось.

Напомним, что официально купальный сезон откроется только через две недели, 1 июня. Спасатели предупреждают, что безопасным купание может быть только на оборудованных пляжах.