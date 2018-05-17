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Под Тюменью горит трава: клубы дыма видно из разных концов города
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Под Тюменью горит трава: клубы дыма видно из разных концов города 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Клубы дыма, которые видно из разных районов Тюмени, напугали местных жителей. Оказалось, это горит трава в одной из близлежащих деревень.
— Прямо сейчас в Букино пожарные тушат поле. Точная площадь пока неизвестна. На месте работают две единицы спецтехники и шесть человек личного состава, — рассказал 72.ru Геннадий Грибич, замруководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области. До этого спасатели тушили траву в районе ДОК. Это было первым крупным возгоранием. С 29 апреля в регионе действует особый пожароопасный режим, во время которого запрещено посещать леса, разводить костры, а также сжигать траву. Нарушители будут привлечены к административной или уголовной ответственности.
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