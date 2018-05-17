В США сделан дом из самолета, в котором перевозили тело миллиардера Онассиса 

Boeing 727-400, который находился на службе одной из греческих компаний с 1960 по 1984 годы, известен тем, что на нем к месту погребения в сопровождении Жаклин (Кеннеди) Онассис и членов его семьи перевозили тело покойного миллиардера Аристотеля Онассиса.
Сейчас самолет площадью около 350 квадратных метров располагается на территории в четыре гектара.
68-летний Кемпбелл, который никогда не был женат и не имеет детей, сделал из списанного лайнера настоящий музей, куда любит приглашать туристов, позируя им на крыше самолета. Он закреплен на опорах из пиломатериала и других подручных средств.
Кемпбелл признался, что был не в состоянии выплачивать ипотечный кредит после того, как, уже будучи на пенсии, купил участок в четыре гектара. Узнав из интернета о продаже списанного греческого самолета, он загорелся идеей сделать из него дом. Сам пенсионер называет себя неисправимым романтиком и сообщил о том, что собирается купить небольшой самолет, теперь уже в Японии и сделать его еще одним «загородным» домом.