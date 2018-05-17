В США сделан дом из самолета, в котором перевозили тело миллиардера Онассиса

Boeing 727-400, который находился на службе одной из греческих компаний с 1960 по 1984 годы, известен тем, что на нем к месту погребения в сопровождении Жаклин (Кеннеди) Онассис и членов его семьи перевозили тело покойного миллиардера Аристотеля Онассиса

Сейчас самолет площадью около 350 квадратных метров располагается на территории в четыре гектара.

68-летний Кемпбелл, который никогда не был женат и не имеет детей, сделал из списанного лайнера настоящий музей, куда любит приглашать туристов, позируя им на крыше самолета. Он закреплен на опорах из пиломатериала и других подручных средств.