13 человек пострадали в результате утечки хлора на химическом заводе в РК

Сеул , 17 мая / Синьхуа / — В четверг на химическом заводе в юго-восточной части Республики Корея /РК/ произошла утечка газообразного хлора, в результате 13 рабочих пострадали, однако угрозы для их жизни нет. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на полицию и пожарную службу.

Утечка хлора произошла на заводе компании Hanwha Chemical в юго-восточном портовом городе Ульсан около 10:00 по местному времени.

Шесть сотрудников компании Hanwha Chemical, работавших недалеко от места происшествия, были доставлены в близлежащую больницу. Еще семь рабочих на другой фабрике вблизи завода компании Hanwha Chemical также были ранены и госпитализированы.

У пострадавших было затруднено дыхание, отмечались выделения из носа, головокружение и тошнота.

Причиной аварии могла стать трещина в клапане или трубе, по которой хлор поступал в резервуар. Полиция и пожарная служба расследуют точную причину инцидента. —0—