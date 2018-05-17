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13 человек пострадали в результате утечки хлора на химическом заводе в РК
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13 человек пострадали в результате утечки хлора на химическом заводе в РК 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сеул, 17 мая /Синьхуа/ — В четверг на химическом заводе в юго-восточной части Республики Корея /РК/ произошла утечка газообразного хлора, в результате 13 рабочих пострадали, однако угрозы для их жизни нет. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на полицию и пожарную службу.
Утечка хлора произошла на заводе компании Hanwha Chemical в юго-восточном портовом городе Ульсан около 10:00 по местному времени.
Шесть сотрудников компании Hanwha Chemical, работавших недалеко от места происшествия, были доставлены в близлежащую больницу. Еще семь рабочих на другой фабрике вблизи завода компании Hanwha Chemical также были ранены и госпитализированы.
У пострадавших было затруднено дыхание, отмечались выделения из носа, головокружение и тошнота.
Причиной аварии могла стать трещина в клапане или трубе, по которой хлор поступал в резервуар. Полиция и пожарная служба расследуют точную причину инцидента. —0—
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