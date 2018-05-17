Жители Пугачева могут вернуться домой к вечеру четверга 

Премьер‐министр Удмуртии Ярослав Семенов заявил, что власти региона постараются сделать все возможное, чтобы эвакуированные из‐за пожара жители Пугачева могли вернуться в свои дома уже этим вечером. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам премьера, в данный момент тем жителям военного городка, которым необходимо забрать лекарства или документы, выдаются бронежилеты и каски. Затем в сопровождении полицейских они входят в свои дома.
«Мы надеемся, что в течение дня обстановка нормализуется и, возможно, к вечеру мы сможем предоставить жителям военного городка возможность вернуться домой, так как сейчас открытого горения травы нет», — сказал глава правительства.
Как отметил Семенов, интенсивность детонации снарядов на территории арсенала также заметно снизилась. По его словам, хлопки слышны один раз в 30-40 минут.
Пожар в Пугачеве возник днем 16 мая. На территории бывшей военной части загорелась сухая трава, что привело ко взрывам боевых снарядов. Площадь пожара составила 300 гектаров.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС уже вылили на территорию пожара 66 тонн воды, еще 101 тонна была сброшена с помощью авиации. Вход на территорию военного городка в данный момент закрыт.