Жители Пугачева могут вернуться домой к вечеру четверга

Премьер‐министр Удмуртии Ярослав Семенов заявил, что власти региона постараются сделать все возможное, чтобы эвакуированные из‐за пожара жители Пугачева могли вернуться в свои дома уже этим вечером. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам премьера, в данный момент тем жителям военного городка, которым необходимо забрать лекарства или документы, выдаются бронежилеты и каски. Затем в сопровождении полицейских они входят в свои дома.

«Мы надеемся, что в течение дня обстановка нормализуется и, возможно, к вечеру мы сможем предоставить жителям военного городка возможность вернуться домой, так как сейчас открытого горения травы нет», — сказал глава правительства.

Как отметил Семенов, интенсивность детонации снарядов на территории арсенала также заметно снизилась. По его словам, хлопки слышны один раз в 30-40 минут.

Пожар в Пугачеве возник днем 16 мая. На территории бывшей военной части загорелась сухая трава, что привело ко взрывам боевых снарядов. Площадь пожара составила 300 гектаров.