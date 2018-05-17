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У плавучей атомной теплоэлектростанции в Певеке появится своя пожарная часть
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У плавучей атомной теплоэлектростанции в Певеке появится своя пожарная часть 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пожарная часть для обслуживания плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» появится в Певеке на Чукотке. Сейчас решается вопрос, кто будет ее эксплуатировать — ведомственная пожарная охрана или сотрудники МЧС, сообщил корреспонденту ТАСС в четверг и.о. заместителя начальника регионального главка МЧС по государственной противопожарной службе Олег Ковалев.
"В Певеке завершились общественные обсуждения по внесению изменений в проект береговой инфраструктуры плавучей атомной теплоэлектростанции. В результате рядом со станцией появятся новые объекты, включая собственную пожарную часть. После того как она будет построена, … решится, кто будет ее эксплуатировать — ведомственная пожарная охрана или сотрудники нашего министерства", — рассказал Ковалев.
Уже известно, что будущая пожарная часть будет располагаться на расстоянии не более километра от станции. В ней будут два выезда для пожарных машин, количество сотрудников пока уточняется. Также около станции построят помещения для сотрудников Росгвардии, которые будут охранять ПАТЭС, и определенные защитные сооружения.
Первый в мире плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» утром 28 апреля покинул территорию Балтийского завода, где строился с 2009 года. Буксировку планируется осуществить в два этапа — из Санкт-Петербурга в Мурманск, где ПАТЭС будет дозагружена ядерным топливом, а затем — из Мурманска в Певек.
После ввода в эксплуатацию ПАТЭС «Академик Ломоносов», который запланировали на 2019 год, она заменит Билибинскую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ, которые уже технологически устарели, и станет самой северной атомной станцией в мире, расположенной в порту Певек в Чукотском АО.
Плавучий энергоблок — уникальный и первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.
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