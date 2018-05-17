Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в курских школах

По итогам проверки виновные были привлечены к административной ответственности

Прокуратура Железнодорожного административного округа г. Курска проверила исполнение законодательства в сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних.

Как было установлено, руководители и ответственные лица не прошли обучение пожарно-техническому минимуму, приемам и действиям при возникновении пожара в организации. Кроме того, не было организовано проведение проверок работоспособности наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода, а также автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.