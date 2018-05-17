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Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в курских школах
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Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в курских школах 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
По итогам проверки виновные были привлечены к административной ответственности
Прокуратура Железнодорожного административного округа г. Курска проверила исполнение законодательства в сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних.
Как было установлено, руководители и ответственные лица не прошли обучение пожарно-техническому минимуму, приемам и действиям при возникновении пожара в организации. Кроме того, не было организовано проведение проверок работоспособности наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода, а также автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
По итогам проверки прокуро внес руководителям представления с требованием устранить нарушения. Также лица, ответственные за пожарную безопасность, привлечены к административной ответственности. Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.
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