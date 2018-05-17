В Северодвинске спасли с горящего моста мальчика

Вечером 16 мая в Северодвинске произошел пожар на мосту через реку Кудьма.

Мост официально был давно закрыт, но местные жители всё равно использовали его для прохода к своим дачам. О пожаре спасателям сообщил очевидец — он рассказал, что на постройке стоит мальчик и не может уйти оттуда самостоятельно.

Как сообщают специалисты северодвинской службы спасения, на мосту в этот момент горел настил и, как оказалось, потушить его уже было нельзя. Ребёнок был эвакуирован и передан скорой помощи и полиции. Причины возгорания сейчас выясняются.

Ранее, 14 мая, в посёлке Гыжег Ленского района погиб поджегший себя 76-летний мужчина.