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В Северодвинске спасли с горящего моста мальчика
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В Северодвинске спасли с горящего моста мальчика 

АиФ Архангельск 19 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Вечером 16 мая в Северодвинске произошел пожар на мосту через реку Кудьма.
Мост официально был давно закрыт, но местные жители всё равно использовали его для прохода к своим дачам. О пожаре спасателям сообщил очевидец — он рассказал, что на постройке стоит мальчик и не может уйти оттуда самостоятельно.
Как сообщают специалисты северодвинской службы спасения, на мосту в этот момент горел настил и, как оказалось, потушить его уже было нельзя. Ребёнок был эвакуирован и передан скорой помощи и полиции. Причины возгорания сейчас выясняются.
Ранее, 14 мая, в посёлке Гыжег Ленского района погиб поджегший себя 76-летний мужчина.
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