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В ПАЗе рассказали, почему сгорело их детище на Гребном канале
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В ПАЗе рассказали, почему сгорело их детище на Гребном канале 

nn.ru 34 минуты назад
Фото: nn.ru
— Специалисты Павловского автобусного завода изучили обстоятельства возгорания автобуса ПАЗ, произошедшего 16 мая на Гребном канале, — сообщили NN.RU в пресс-службе завода. — По итогам расследования выяснилось, что автобус ПАЗ 1998 года выпуска обслуживание в сервисной сети Павловского завода не проходил, ремонт автобуса проводился собственными силами эксплуатирующей организации. По предварительным данным произошло возгорание в районе бензобака, ставшее последствием обслуживания не в авторизованном центре и нарушением правил эксплуатации.
На заводе обратили внимание на то, что частные доработчики не проводят испытаний и сертификации оборудования, и поэтому «гаражные переделки» во многих случаях не обеспечивают безопасности техники и могут служить причиной ДТП или поломок автобусов.
— Как показывает практика, запас прочности конструкции автобусов старше 10 лет, а именно такой автобус загорелся, снижается в 1,5 — 2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов, — отметили в пресс-службе. — Кроме того, старые автобусы, независимо от марки и производителя, не соответствуют современным нормам безопасности.
Ранее мы рассказывали, как менее 2 недель назад на Канавинском мосту вспыхнула маршрутка № 7. Пожар создал большую пробку. К счастью, водитель и пассажиры успели выбежать. На ПАЗе рассказали, что причиной ЧП стало установленное «кустарным способом» газовое оборудование.
В конце марта аналогичный пожар с маршруткой произошел на Зеленском съезде.
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